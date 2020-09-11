В Индии зафиксировали новый рекорд роста числа заразившихся коронавирусом

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 сентября. /ТАСС/. Общее количество заразившихся коронавирусом в Индии выросло за последние сутки на 96 551, это самый большой скачок в стране за все время пандемии и уже второй антирекорд подряд. Как сообщило в пятницу индийское министерство здравоохранения и благосостояния семьи на своем сайте , число инфицированных в Индии достигло 4 562 414.

Предыдущий антирекорд был отмечен в четверг и составлял 95 735 заболевших. Индия с 4 августа остается мировым лидером по суточному числу инфицированных. Эта страна занимает второе место в мире по общему количеству заразившихся, уступая только США (6 397 227). По данным Минздрава, количество летальных исходов от новой инфекции увеличилось за сутки на 1 109 и достигло 76 271. По этому показателю Индия на третьем месте в мире после США (191 789) и Бразилии (129 522).

Как сообщает ведомство, лечение в Индии проходят 943 480 пациентов, выздоровели 3 542 663 человека. Наибольшее число инфицированных отмечено в штатах Махараштра (990 795 заболевших), Андхра-Прадеш (537 687), Тамилнад (486 052).

По оценкам экспертов Индийского совета по медицинским исследованиям, 0,73% взрослых жителей страны, вероятно, заболели COVID-19 (вызываемое новым коронавирусом заболевание), многие переносят болезнь бессимптомно. Такие данные были получены в ходе исследования, в результате которого проверены образцы крови 28 тыс. человек в 21 штате.