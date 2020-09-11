В России за сутки выявили 5 504 заразившихся коронавирусом. Это максимум с 30 июля

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 5 504, это максимум с 30 июля. Общее число заразившихся достигло 1 051 874, сообщили журналистам в пятницу в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Согласно данным штаба, суточный рост числа выявленных случаев уже 27 дней не превышает 0,5%.

Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Смоленской области (0,2%), в Московской области, Республике Тыва, Чувашской Республике, Тульской области, Чеченской Республике и Москве (по 0,3%), а также в Ямало-Ненецком АО, Ханты-Мансийском АО, Калужской, Псковской, Иркутской, Брянской, Тамбовской, Рязанской, Новосибирской и Тверской областях, Республиках Марий Эл, Башкортостан и Татарстан (по 0,4%).

Новые 216 случав выявлены в Санкт-Петербурге, 175 в Московской области, 161 в Нижегородской области, 158 в Ростовской области, по 133 в Ставропольском крае и Свердловской области.

Всего в настоящее время в РФ болеют 165 402 человека.

Число выписанных за сутки пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, составило 5 734, всего выздоровели 868 107 человек. Согласно данным штаба, общее число выздоровевших превысило 82,5% от общего числа заразившихся.

За сутки выписаны по выздоровлению 215 пациентов в Нижегородской области, 202 - в Волгоградской области, 167 - в Челябинской области, 159 - в Ульяновской и 137 - в Московской областях.

Число летальных исходов из-за коронавируса увеличилось в России за сутки на 102 против 128 днем ранее, всего от инфекции умерли 18 365 пациентов. Согласно данным штаба, общее число умерших составило 1,75% от всех заразившихся в России.

За сутки скончались 17 пациентов в Санкт-Петербурге, шесть - в Камчатском крае, пять - в Московской области.