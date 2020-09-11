Коэффициент распространения коронавируса в России составил 1,02

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России третий день подряд держится на уровне 1,02. В Москве этот показатель в пятницу также остался на уровне предыдущего дня и тоже составил 1,02, следует из подсчетов ТАСС на основе данных оперативного штаба по борьбе с новым заболеванием.

В шести из десяти регионов с наибольшим количеством заболевших коэффициент превышает единицу. Помимо Москвы, это Ханты-Мансийский автономный округ (1,01), Нижегородская и Ростовская области, где показатель, как и накануне, составляет 1,04, а также Воронежская область (1,05) и Санкт-Петербург (1,11).

В Свердловской области коэффициент второй день подряд равен единице. В Подмосковье и Иркутской области он составил 0,97, а в Красноярском крае - 0,96.

Показатель отражает рост заболеваемости в стране в последние дни: начиная с 4 сентября в России выявляют более 5 000 новых случаев заражения коронавирусом в сутки. В последний раз подобная статистика регистрировалась 12-15 августа.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где показатель равен или меньше единицы, могут при выполнении условий по наличию свободных "инфекционных" коек и по охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер из-за коронавируса. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее - к третьему.