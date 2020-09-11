Аксенов поручил назначить ответственных за каждую емкость для воды в Симферополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Власти Симферополя назначат ответственных за наполнение емкостей для воды, установленных в городе на время введения ограничений из-за засухи. Такое поручение в пятницу на совещании о ситуации с водоснабжением в городе дал глава Крыма Сергей Аксенов.

С 7 сентября в Симферополе и 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов начался третий и самый жесткий этап ограничений подачи воды из-за засухи и обмеления Аянского, Партизанского и Симферопольского водохранилищ. Питьевая вода подается по часам утром и вечером. Емкости объемом в 10 кубических метров устанавливаются в частном секторе и спальных районах для обеспечения населения водой. Аксенов сообщил, что жильцы домов сообщили ему в соцсетях о пустых емкостях на некоторых улицах.

"За каждой емкостью персонально ответственный должен быть закреплен, чтобы все понимали, когда примерно заканчивается вода. За неделю-другую мы должны примериться к каждому дому, понимать, сколько воды в сутки выбирается. И своевременно, не дожидаясь, когда поступит обращение, организовывать подвоз", - сказал Аксенов.

По словам главы администрации Симферополя Елены Проценко, сейчас 19 емкостей в городе наполнены водой по 5 кубических метров. "Разбор воды очень слабо проводится, поэтому их заполнять на 10 кубов не имеет смысла. На все обращения граждан мы реагируем мгновенно. Автоцистерны, которые находятся на дежурстве круглосуточно, выезжают в ночь, когда бывают аварийные ситуации и по любому требованию жителей нашего города", - добавила Проценко.

Проблема водоснабжения и орошения земель в Крыму возникла в 2014 году, когда Украина в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников.