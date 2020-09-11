Сбор подписей начался для присвоения Северодвинску звания "Город трудовой доблести"

АРХАНГЕЛЬСК, 11 сентября. /ТАСС/. Волонтеры начали сбор подписей в поддержку присвоения Северодвинску государственного звания "Город трудовой доблести" в Архангельской области. Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Северодвинска, волонтеры работают у избирательных участков.

"Как избирательные участки открылись в 8 утра, так волонтеры начали сбор листов поддержки, которые выдавались ранее. Также у волонтеров есть листы поддержки, которые можно заполнить прямо на избирательном участке. Акция проходит по всей области", - сказали ТАСС в пресс-службе.

Как пояснил ТАСС председатель облизбиркома Андрей Контиевский, сбор подписей будет проходить в дни выборов 11-13 сентября, но не в помещениях для голосования.

Инициатором движения за присвоение городу почетного статуса стало отделение Всероссийского Союза машиностроителей России, а также ветеранские и молодежные организации Северодвинска. По их мнению, Северодвинск, внесший большой вклад в Победу в Великой Отечественной войне и создавший стратегический подводный флот страны, достоин официального признания своих заслуг. Инициативная группа в августе провела автопробег по области. За пять дней участники автопробега посетили 13 городов и населенных пунктов региона и проехали более 2,5 тыс. км. Также листы для подписей были направлены на предприятия, в учреждения и организации, которые готовы выразить поддержку инициативе присвоения Северодвинску звания "Город трудовой доблести". Их можно было заполнить дома и принести с собой на выборы.

В начале июля президент России Владимир Путин одобрил идею присвоить 20 городам страны звание "Город трудовой доблести" за трудовой героизм в годы Великой Отечественной войны, подписав соответствующий указ. Северодвинска среди этих 20 городов не оказалось. В инициативной группе уверены, что обращение к президенту, подкрепленное голосами жителей всей области, поможет получить статус.

За годы Великой Отечественной войны Северодвинск (Молотовск) отправил на фронт 17 517 человек. 4 272 из них пали в боях или пропали без вести. Город стал одним из основных портов, через которые проходили грузы, поступавшие от союзников по ленд-лизу. Город принял около миллиона тонн грузов - техники, вооружения, топлива, стратегических материалов, в которых нуждался фронт, было отремонтировано 139 советских и иностранных кораблей и судов. На 402-м судостроительном заводе изготовлено и передано Северному флоту 12 больших морских охотников и эсминец "Осмотрительный". Предприятия города производили минные тралы, корабельные артиллерийские башни, авиабомбы, более сотни тысяч снарядов. На долю Северодвинска пришлось около 35% оборонной продукции всей страны.