Экипаж парусника "Седов" провел экскурсии по судну для школьников Чукотки

ТАСС, 11 сентября. Экипаж крупнейшего в мире парусника "Седов" провел экскурсии по судну для школьников чукотского поселка Эгвекинот, в порту которого судно было пришвартовано около суток. Сейчас парусник взял курс на Певек для дальнейшего следования в Калининград по Северному морскому пути, сообщил в пятницу ТАСС капитан "Седова" Виктор Николин.

Российский барк "Седов", который участвует в кругосветной экспедиции, посвященной 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, вышел из порта Владивосток 19 августа. Перед этим он совершил дополнительный месячный рейс в Японском море в связи с отменой большинства заходов парусника в иностранные порты в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Он позволил курсантам пройти практику в море и набрать необходимый плавательный ценз.

"Мы около суток стояли в Эгвекиноте, нас очень тепло встретили местные жители - с хлебом и солью, национальными блюдами. Мы же в благодарность за добродушный прием провели несколько экскурсий для школьников по судну, показали им, как все у нас устроено. Сейчас держим курс в самый северный город России - в Певек, оттуда в Калининград. Настроение у команды перед нелегкой экспедицией приподнятое - мы все-таки идем домой", - сказал Николин.

Ожидается, что парусник прибудет в самый северный город России - Певек в субботу, этим "Седов" завершит экспедицию "Северный морской путь".

Барк "Седов" отправился в кругосветное плавание из Калининграда 8 декабря 2019 года. За время плавания судно прошло 23 213 морских миль. Совершены заходы в порты Брест (Франция), Виго (Испания), Лас-Пальмас-де-Гран-Канариа (Испания), Монтевидео (Уругвай), Кейптаун (ЮАР), Порт-Луи (Маврикий) и Сингапур. Во время стоянок в портах на паруснике побывали более 11 тыс. гостей.