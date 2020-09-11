Около 309 тыс. человек вернулись в Россию вывозными рейсами

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Вывозные рейсы из других государств доставили в РФ около 309 тыс. человек и по-прежнему остаются востребованными. Об этом сообщила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Специальные рейсы, раньше мы их называли вывозные, в принципе, в документах так это название и остается, хотя они, наверное, стали в большей степени целевыми, продолжают организовываться. Несмотря на достаточно продолжительную вывозную кампанию, соответствующие перелеты по-прежнему востребованы. Об этом говорят цифры: средний показатель - 5 тыс. человек в неделю, общая цифра возвратившихся - около 309 тыс. человек", - отметила она.

Официальный представитель МИД РФ отдельно отметила состоявшиеся за период с 6 сентября вывозные рейсы из Китая, которыми в Россию прибыли более 450 человек, включая 40 иностранцев. "До конца текущего месяца планируются авиарейсы из Азербайджана, Армении, Израиля, Испании, Италии, Кипра, Киргизии, Республики Корея, США, Таджикистана, Узбекистана, Франции, ФРГ и Японии", - информировала Захарова.

Она также сообщила, что российский МИД подготовил специальный раздел сайта "Своих не бросаем!", где можно найти статистические данные о гражданах, воспользовавшихся вывозными рейсами, а также фото и видео по теме.