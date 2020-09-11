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Умер знаток "Что? Где? Когда?" Михаил Смирнов

Ему было 64 года

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Знаток "Что? Где? Когда?", журналист Михаил Смирнов умер 10 сентября в возрасте 64 лет. Об этом говорится на странице телеигры в Instagram.

"Не стало Михаила Смирнова. Он играл в нашем клубе с 1988 по 2010 годы, был капитаном одной из самых ярких команд", - говорится в сообщении.

Смирнов провел 18 игр, в большинстве из них были одержаны победы.

"В последние годы Михаил не терял связи с телеклубом, приходил в на игры в Нескучный сад, делился опытом с молодежью", - отмечено в сообщении.

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Сегодня не стало Михаила Смирнова. ⠀ Он играл в нашем Клубе с 1988 по 2010 годы, был капитаном одной из самых ярких команд 1990-х годов. Михаил провёл за столом 18 игр, из которых более половины закончились победой. ⠀ В последние годы Михаил не терял связи с телеклубом, приходил на игры в Нескучный сад, делился опытом с молодёжью. ⠀ Выражаем соболезнования родным и близким Михаила Смирнова.

Публикация от «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» (@chto_gde_kogda)

Смирнов родился 1 марта 1956 года в Электростали. Окончил факультет журналистики МГУ. Впервые появился в клубе во время Международных игр в Москве 6 мая 1988 года в качестве капитана одной из команд на отборочных играх международного клуба "Что? Где? Когда?". Был капитаном международной сборной клуба на игре 29 декабря 1988 года. Обладал титулом "Бессмертных". 

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