Умер знаток "Что? Где? Когда?" Михаил Смирнов

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Знаток "Что? Где? Когда?", журналист Михаил Смирнов умер 10 сентября в возрасте 64 лет. Об этом говорится на странице телеигры в Instagram.

"Не стало Михаила Смирнова. Он играл в нашем клубе с 1988 по 2010 годы, был капитаном одной из самых ярких команд", - говорится в сообщении.

Смирнов провел 18 игр, в большинстве из них были одержаны победы.

"В последние годы Михаил не терял связи с телеклубом, приходил в на игры в Нескучный сад, делился опытом с молодежью", - отмечено в сообщении.