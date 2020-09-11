Совет адвокатской палаты рассмотрит дисциплинарное дело Пашаева 18 сентября

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Совет адвокатской палаты Северной Осетии 18 сентября рассмотрит дисциплинарное дело в отношении адвоката Эльмана Пашаева. Об этом ТАСС сообщил вице-президент палаты Михаил Аскеров.

"Будет рассматриваться 18 сентября", - сказал Аскеров, добавив, что представление управления Минюста о лишении Пашаева статуса еще не поступило в палату.

13 июля президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ Юрий Пилипенко возбудил дисциплинарные дела по представлениям вице-президентов в отношении Пашаева и адвоката потерпевших по делу Ефремова Александра Добровинского.

В четверг Минюст предложил прекратить статус Пашаева и возбудить дисциплинарное производство в отношении Добровинского. Указания внести соответствующие представления на адвокатов направлены в территориальные управления Минюста по Республике Северная Осетия - Алания и по Москве. Оба представления будут направлены в связи с деятельностью адвокатов в рамках резонансного уголовного дела о ДТП с актером Михаилом Ефремовым. Как сообщили в ФПА, если представление территориального органа Минюста поступит в палату до принятия решения по предыдущему представлению президента ФПА, то региональные палаты могут объединить рассмотрение этих двух дисциплинарных производств.

Согласно Кодексу профессиональной этики адвоката, к мерам дисциплинарной ответственности относятся замечание, предупреждение и прекращение статуса адвоката. В последнем случае совет палаты устанавливает срок от одного до пяти лет, по истечении которых нарушитель допускается к сдаче квалификационного экзамена на приобретение статуса.