В конкурсе "Лидеры России" растет число участников и победителей от СКФО

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Количество участников и победителей конкурса "Лидеры России", представляющих регионы Северного Кавказа, ежегодно растет, многие их них впоследствии находят работу в управленческих структурах или на крупных предприятиях своих регионов, сообщил ТАСС генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

"Количество участников и победителей из регионов СКФО растет <…>. Ребята талантливые, сильные, у каждого есть свои индивидуальные особенности. Главное, к чему мы стремимся, - не только отобрать таких людей, но и дать им возможность дальше развиваться, причем, с индивидуальным подходом, обращая внимание как на сильные стороны, так и на те, которые, возможно, стоит еще подтянуть", - сказал Комиссаров.

По его словам, после участия в "Лидерах России" многие представители Северного Кавказа находят себя в том числе в структурах региональной власти.

"Достаточно много назначений после конкурса было в Ставропольском крае, Республике Дагестан, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и других регионах. Мне кажется, что тренд в этом направлении задан, и я надеюсь, что все больше молодых талантливых ребят будет приходить к управлению", - добавил собеседник агентства.

В 2020 году суперфинал "Лидеров России" был запланирован на конец марта, однако из-за пандемии его пришлось перенести на 6-7 сентября. В состязании, которое прошло на базе мастерской управления "Сенеж" в подмосковном Солнечногорске, приняли участие 300 человек, из них 270 вышли в последний этап по итогам региональных полуфиналов, еще по 10 человек вышли по каждому из трех спецнаправлений - "Здравоохранение", "Наука", "Финансы и технологии". Победителями суперфинала стали 106 человек.