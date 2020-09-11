В Приморье заработала автоматизированная животноводческая ферма

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Автоматизированная животноводческая ферма начала работу в городе Фокино Приморского края в пятницу. Об этом рассказал ТАСС представитель компании "Примагросевис", которая поставляла туда оборудование, Александр Борисюк.

"Можно сказать, что это сегодня самая современная ферма в регионе, все потому, что благодаря автоматизации, управляться со стадом в 74 дойных коровы способен один работник. Все остальное делают роботы. Так к примеру, робот дояр VMS V300 практически в круглосуточном режиме обеспечивает доение коров, которые сами подходят к нему, когда ощущают такую необходимость. Им насыпается порция корма, и пока они едят, робот самостоятельно доит животное", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, уборку в коровнике также производит автоматическая система навозоудаления, а корм раздает третий робот, который сам двигается по коровнику, согласно выбранной программе.

По информации правительства края, предприниматель Лариса Бучирина получила в 2019 году грант по программе "Начинающий фермер, строительство семейных ферм". На эти деньги она закупила оборудование, а также отремонтировала и расширила действующую инфраструктуру фермы. Грант составил 28 млн рублей, еще около 9 млн по решению конкурсной комиссии было выдано семейной ферме дополнительно.

Сейчас в пользовании хозяйства находится около 1,5 тыс. гектаров земли сельхозназначения с постройками, а также 74 коровы черно-пестрой породы и 45 телок.