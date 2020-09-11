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Мишустин поздравил художника Алексея Ткачева с юбилеем

По словам премьер-министра, работы художника пронизаны любовью к родному краю и людям

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил народного художника СССР Алексея Ткачева с 95-летием. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте правительства.

"Многие годы вы создаете уникальные живописные полотна, искусно отображаете самобытность русской деревни, красоту природы. Ваши работы пронизаны любовью к родному краю, к людям. Особое место в вашем творчестве принадлежит Великой Отечественной войне. Каждая картина является живописным документом эпохи, правдиво рассказывает о мужестве солдат-героев, о тяжелых испытаниях военного поколения", - подчеркнул премьер.

Алексей Ткачев родился 11 сентября 1925 года в деревне Чучуновка Брянской области. Является заслуженным деятелем искусств РСФСР, обладатель звания "Народный художник СССР". Также награжден орденами "Дружба народов", "Трудового Красного Знамени" и "Знак Почета", "За заслуги перед Отечеством" третьей и четвертой степени. Художественный руководитель творческой мастерской в Академии художеств. Младший брат художника Сергея Ткачева, с которым они составляют творческий тандем "Братья Ткачевы".

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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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