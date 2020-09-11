Безработным жителям СКФО предложат зарабатывать на платформе разметки данных

ПЯТИГОРСК, 11 сентября. /ТАСС/. Пилотный проект Сбербанка - платформа разметки данных TagMe - поможет заработать безработным жителям Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). На первом этапе в проекте смогут участвовать до 400 человек, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе аппарата полномочного представителя президента в округе.

"Безработным жителям регионов СКФО будет предложена новая возможность зарабатывать на платформе разметки данных TagMe. Старт пилотного проекта в аппарате полномочного представителя президента РФ в СКФО обсудили с представителями SberAI - группы подразделений Сбербанка, занимающихся передовыми проектами в сфере искусственного интеллекта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что безработным жителям регионов Северного Кавказа и тем, кто нуждается в подработке, будет предложено заняться разметкой аудиозаписей и изображений еды для ряда проектов SberAI в области распознавания речи и компьютерного зрения. На первом этапе в проекте примет участие до 400 жителей СКФО. Если пилот окажется успешным, он может быть масштабирован, в том числе и в других федеральных округах.

"Одной из основных социально-экономических проблем субъектов Северного Кавказа, на решение которых направлены усилия федеральных и региональных органов власти, по-прежнему является высокий уровень безработицы. В период осложнения эпидемиологической обстановки и, соответственно, ситуации на рынке труда требуются принципиально новые инструменты, которые в кратчайшие сроки позволят жителям округа получить дополнительный доход. Платформа разметки данных Сбербанка в этом плане - очень перспективный проект, который пройдет апробацию именно на Северном Кавказе", - приводятся в сообщении слова полпреда президента в СКФО Юрия Чайки.

По данным пресс-службы, чтобы искусственный интеллект научился распознавать речь или изображения, ему нужно показать тысячи, десятки тысяч примеров (чем больше - тем лучше), где ту же задачу решил человек. Подготовка таких примеров и называется разметкой данных. За счет нее готовится основа для машинного обучения.

Сообщается, что за правильно выполненную работу разметчики данных получают денежное вознаграждение. Разметкой на TagMe занимаются и около 500 сотрудников Сбербанка. Платформа уже используется в восьми его подразделениях. За все время работы TagMe уже было размечено 3,5 млн объектов.