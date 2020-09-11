Заболеваемость коронавирусом в России вернулась к уровню середины лета

Коэффициент распространения коронавируса, показывающий, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции, остался на уровне 1,02. По подсчетам ТАСС, он не опускается ниже единицы ровно две недели.

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Число подтвержденных за сутки случаев заражения коронавирусом в России оказалось максимальным с 30 июля, следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией. В стране регистрируют более 5 тыс. заразившихся восьмой день подряд.

Число заразившихся увеличилось на 5 504, до 1 051 874. Уже выздоровели 868 107 из них, в том числе 5 734 - за последние сутки. Доля вылечившихся после коронавируса россиян достигла 82,5%.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, продолжающих лечение в данный момент, вновь сократилось - до 165 402. Сейчас в стране болеют 15,7% инфицированных, следует из подсчетов ТАСС.

За сутки в России зарегистрировали 102 летальных исхода из-за коронавируса, в общей сложности - 18 365, сообщили в штабе. Эти данные, однако, не являются полными и не учитывают уже представленную властями уточненную статистику по смертности за предыдущие месяцы.

Ситуация в регионах

В Москве за сутки выявили 698 случаев заражения, что стало максимумом с 30 июня. В общей сложности в городе заразились 269 777 человек, из которых уже вылечились 227 530, или 84,3%.

В Центральной России в целом за день инфекцию подтвердили у 1 502 жителей, это максимум с 15 июля.

Рост заболеваемости фиксируется и в некоторых других частях страны. В четверг впервые с 2 августа более 600 случаев заражения выявили в регионах Северо-Западного федерального округа, а в пятницу этот порог был превышен в Южном федеральном округе (в последний раз более 600 инфицированных там фиксировали еще 1 июня). В Приволжье суточный прирост приблизился к 1 тыс., на Северном Кавказе - к 400.

Общая тенденция

Заболеваемость растет не только в России, но и в большинстве стран Европы, казалось, преодолевших пик эпидемии еще весной. Вечером в четверг власти Франции сообщили о 9 843 выявленных за сутки случаях заражения - это почти на 10% больше предыдущего максимума, достигнутого ровно за неделю до этого. Утром 11 сентября на Украине отчитались о 3 144 подтвержденных случаях, суточный прирост в стране превысил 3 тыс. впервые с начала пандемии.

В Испании с начала осени подтвердили 91 285 случаев, общее число инфицированных достигло 554 143. Таким образом, прирост всего за 10 дней достиг около 20%. В Великобритании за тот же период он составил 6,6%, в Германии - почти 5,5%. В России же за первые 10 дней сентября число заразившихся возросло только на 5,1%.