В Минздраве рассказали, как избежать гриппа

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Наличие высокого иммунитета против гриппа, в частности в сезон пандемии новой коронавирусной инфекции, поможет избежать наложения двух инфекций. Профилактировать грипп и ОРВИ в осенний период помогут вакцинация, правильное питание и физическая активность, сообщили в пятницу в пресс-службе Минздрава России.

"В канун начала эпидемиологического сезона по острым респираторным вирусным заболеваниям, по мнению специалистов, самое важное - это профилактика гриппа. В первую очередь, конечно, вакцинопрофилактика, поскольку вакцинация является самым эффективным способом защиты от инфицирования и тяжелого течения гриппа. Особенно это важно, учитывая особенности нынешнего эпидемического сезона, когда будут циркулировать штаммы, которые на протяжение многих лет не циркулировали в России. Это означает, что иммунитета к ним у населения нет. Кроме того, учитывая циркулирование новой коронавирусной инфекции, иммунная защита от гриппа поможет избежать наложения инфекций. Поэтому прививка от гриппа в этот сезон особенно важна", - говорится в сообщении.

Помимо вакцинопрофилактики инфекций повысить иммунитет помогут правильное, сбалансированное питание, физическая активность, пребывание на свежем воздухе и частое проветривание помещений. В пресс-службе отмечают, что оптимальной температурой в жилых помещениях является 20-22 градуса. "Не нужно делать температуру слишком высокой, что создает неблагоприятные условия для дыхания и делает слизистую более восприимчивой к патогенным респираторным вирусам", - говорится в сообщении. Для прогулок специалисты рекомендуют выбирать комфотную одежду с использование мембранных тканей, которые создают оптимальный температурный режим, не допускают перегревания тела.

"Особое внимание должно быть уделено таким элементам защиты, как ношение масок в общественных местах, то, к чему все уже привыкли в период пандемии COVID-19. Ношение масок позволяет защититься от заражения и защитить окружающих в случае собственного заболевания", - заключили в Минздраве.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 051 874 случая заражения, выздоровели 868 107 человек, умерли 18 365. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.