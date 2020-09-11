В "Единой России" раскритиковали идею снизить возраст уголовной ответственности до 12 лет

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак подверг резкой критике заявления депутата Госдумы Сергея Вострецова, поставив вопрос о его профпригодности.

Ранее ряд СМИ привел мнение Вострецова, поддержавшего инициативу по снижению возраста уголовной ответственности до 12 лет.

"Это уже не первая абсурдная инициатива депутата Вострецова, которая говорит о его профнепригодности. Подобные неадекватные инициативы подрывают доверие к Государственной думе, "Единой России" и к органам власти в целом", - считает Турчак, слова которого в пятницу приводит официальный Telegram-канал единороссов.

Депутатский мандат Вострецова истекает в следующем году, секретарь генсовета партии выразил уверенность, что "это его [Вострецова] последний созыв в Государственной думе".

Очередные выборы в Госдуму должны пройти в сентябре 2021 года.