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Госпитализация Алексея Навального

Памфилова пожелала Навальному скорейшего выздоровления

Алексей Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова в пятницу пожелала скорейшего выздоровления Алексею Навальному.

"Насколько я знаю, даже у самой радикальной нашей оппозиции есть возможность наблюдать [на выборах в сентябре]. Господин [депутат Госдумы Валерий] Рашкин у нас хоть и от КПРФ, но он у нас радикально дружит со штабами Навального. Кстати, дай Бог ему здоровья и скорейшего выздоровления", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК.

Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа, после того как ему стало плохо на борту самолета, направлявшегося из Томска в Москву. Он находился в состоянии комы и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже его доставили в Берлин и поместили в клинику Charite.

На прошлой неделе правительство ФРГ выступило с утверждением, что токсикологи бундесвера, основываясь на результатах анализов Навального, пришли к выводу, что он подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок".

Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия готова к всестороннему взаимодействию с Германией. Он отметил, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было. В МИД России указали, что Москва продолжает ждать от ФРГ ответ на запрос Генпрокуратуры. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что МИД Германии не предоставил российскому послу никаких доказательств случившегося.

Теги
РоссияПамфилова, Элла АлександровнаГоспитализация Алексея Навального
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