Памфилова пожелала Навальному скорейшего выздоровления

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова в пятницу пожелала скорейшего выздоровления Алексею Навальному.

"Насколько я знаю, даже у самой радикальной нашей оппозиции есть возможность наблюдать [на выборах в сентябре]. Господин [депутат Госдумы Валерий] Рашкин у нас хоть и от КПРФ, но он у нас радикально дружит со штабами Навального. Кстати, дай Бог ему здоровья и скорейшего выздоровления", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК.

Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа, после того как ему стало плохо на борту самолета, направлявшегося из Томска в Москву. Он находился в состоянии комы и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже его доставили в Берлин и поместили в клинику Charite.

На прошлой неделе правительство ФРГ выступило с утверждением, что токсикологи бундесвера, основываясь на результатах анализов Навального, пришли к выводу, что он подвергся воздействию отравляющего вещества из группы "Новичок".

Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия готова к всестороннему взаимодействию с Германией. Он отметил, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было. В МИД России указали, что Москва продолжает ждать от ФРГ ответ на запрос Генпрокуратуры. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что МИД Германии не предоставил российскому послу никаких доказательств случившегося.