Попова: на избирательных участках не фиксируется нарушений мер профилактики коронавируса

"На сегодняшний день уже начавшаяся процедура еще раз демонстрирует, что все требования на участках соблюдаются. И на участках для голосования все требования безопасности неукоснительно исполнены и исполняются в течение этих дней", - сказала она.

По ее словам, наработанный опыт показывает, что предусмотренные меры эффективны. "Меры, которые прописали и которые неукоснительно исполняются на всех избирательных участках, безусловно, эффективны и дают свой результат", - подчеркнула Попова.

Избирательные участки в школах

Попова добавила, что все необходимые меры профилактики коронавируса и предотвращения заболевания школьников предусмотрены на избирательных участках в учебных заведениях.

"Это было предусмотрено и в предыдущие периоды, когда участки, находящиеся в образовательных учреждениях, требовали этой работы, чтобы первый день после голосования был не учебным для этих школ, в школах проводится полная дезинфекция. В сегодняшней ситуации есть определенные требования в проведении этих работ, но я хочу заверить, что они также во всех школах будут проводиться, чтобы ребята приступили к учебному процессу в абсолютно безопасных условиях", - сказала она.

Глава Роспотребнадзора также заверила, что ведомство проследит за проведением всех необходимых мер безопасности. "Все мероприятия понятны, и мы проконтролируем, как они будут исполняться по окончании голосования и как школы будут готовиться к тому, чтобы принять детей", - сказала Попова.

Единый день голосования пройдет 13 сентября, 11 и 12 сентября предусмотрено досрочное голосование. Выборами разных уровней в этом году будут охвачены 83 субъекта РФ. По информации ЦИК РФ, по итогам 9 038 избирательных кампаний должны быть замещены 78 363 депутатских мандата и выборные должности.