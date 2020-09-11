Песков заявил, что система здравоохранения остается в повышенной готовности

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Система здравоохранения России однозначно готова к возможному росту числа заразившихся коронавирусом, но пока наблюдается лишь незначительное повышение этого показателя в ряде регионов. Об этом в пятницу заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы действительно видим незначительный рост в некоторых регионах, это совершенно естественно, потому что многие вернулись из поездок, начался учебный процесс", - сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что "это не обвальный рост", при этом "в повышенной "ковидной" готовности находится вся система здравоохранения страны". "И это уже делает ситуацию совсем другой, не такой, как это было в начале пандемии", - добавил Песков, указав, что медицинская система страны "однозначно [готова]" к возможному росту числа инфицированных.

На просьбу прокомментировать сообщения о том, что данные Росстата и оперативного штаба по борьбе с пандемией разнятся относительно числа умерших больных с коронавирусом, Песков призвал ориентироваться на информацию региональных штабов. Он при этом выразил уверенность, что и Росстат может дать разъяснения, на основании какой методики ведомство формулировало показатели.