Россияне оценили свое материальное положение

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Россияне постепенно возвращаются к докризисному уровню в оценках своего экономического положения, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованного на сайте в пятницу.

По результатам опроса, индекс оценок экономического положения в России составил 27 п. и вернулся к докризисному уровню марта (30 п.). Свое материальное положение россияне сейчас оценивают преимущественно как среднее (60%), каждый четвертый дает негативную оценку (26%), а каждый седьмой - положительную (14%). Индекс самооценки материального положения составил 48 п., как и в августе прошлого года.

Ожидания от будущего у большинства достаточно стабильны: 41% считают, что будут жить так же, как и сейчас (+ 4 п.п. с июля). Улучшения ситуации ожидают 24% наших соотечественников, а ухудшения - 25%. Таким образом, индекс социальных ожиданий составил 40 п., + 5 п. с июля, и это самое высокое значение с февраля 2020 года.

Экономическое положение в стране считают хорошим 12% россиян, 49% оценили его как среднее. После весны это максимальные значения положительных оценок. Негативно охарактеризовал сложившуюся экономическую ситуацию каждый третий (34%), что на 4 п.п. меньше, чем в июле, и на 9 п.п. - чем в мае.