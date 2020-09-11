Периодическое включение отопления в Ленобласти начнется до осенних заморозков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Периодическое протапливание в районах Ленинградской области начнется до осенних заморозков, сообщил ТАСС консультант отдела теплоэнергетики комитета по топливно-энергетическому комплексу (ТЭК) региона Геннадий Гришин.

"Органы местного самоуправления совместно с теплоснабжающими организациями уже приступили к опробованию сети теплоснабжения, которое должно проходить в соответствии с правилами в течение 72 часов. После опробования системы начинается периодическое протапливание, - сказал Гришин. - В зависимости от погодных условий система теплоснабжения переходит в режим регулярного отопления".

Он отметил, что дату начала и окончания отопительного сезона определяют органы местного самоуправления. "В связи с тем, что территория Ленинградской области большая - если на востоке холодно, то на юге, например, в Лужском районе, намного теплее, сроки определяются администрациями муниципальных образований в зависимости от погодных условий либо прогноза погоды на ближайшие дни", - добавил Гришин.

Как рассказал ТАСС главный синоптик города Александр Колесов, заморозки на территории Ленинградской области ожидаются после 17-го сентября. "Там проходит очередной циклон, и на какой-то период будет холодать, при прояснениях заморозки могут быть в ночные часы", - сказал Колесов.