Стивен Сигал займется экологической защитой Байкала

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Голливудский актер и режиссер Стивен Сигал выступил лидером российского экологического проекта партии "За правду". Он намерен заниматься защитой озера Байкал и добиваться внесения в Уголовный кодекс РФ статьи за загрязнения озера.

"Озеро Байкал - это водный массив, который является жемчужиной не только России, но и мира. К сожалению, озеро Байкал испытывает антропогенное воздействие: туда сбрасываются различные вещества токсичного характера, нефтепродукты, мусор и другие вещи", - сообщил он на онлайн-конференции ТАСС в пятницу.

Привлечение внимания к проблеме

Сигал считает, что привлекать внимание к проблеме загрязнения озера Байкал надо через средства массовой информации и кино.

"Я с малых лет, как могу, пытаюсь помогать экологии и окружающей среде, я снялся в двух фильмах, которые касаются этой проблематики. Именно кино является важнейшим из искусств, оно помогает образовывать население, особенно в младшем возрасте", - сказал Сигал.

"Сейчас все смотрят телевизор, особенно в период пандемии, когда люди находятся дома. Наша задача - использовать и средства массовой информации, чтобы донести этот посыл не только до тех людей, которые живут в регионе Байкала, но и до мировой общественности, чтобы все внимание было приковано к этому вопросу", - подчеркнул актер.

Он добавил, что одна из задач проекта заключается в том, чтобы ужесточить уголовную ответственность за загрязнение Байкала. По его словам, речь будет идти о реальном лишении свободы, данный вопрос планируется обсудить с органами прокуратуры.

По словам координатора экологического проекта, эколога и биолога Анны Рыбаловой, у партии "За правду" есть большой список задач, которые они планируют реализовать в рамках данного проекта. "У нас будут затрагиваться такие темы, как рациональное лесопользование. Мы, конечно, осветим и будем проявлять активность в освещении вопросов ТБО [твердые бытовые отходы]. У нас уже запущен и работает проект по экомониторингу в одном регионе, но мы будем это масштабировать", - рассказала она.

Партия "За правду", лидером которой является писатель Захар Прилепин, была учреждена на съезде в Москве 1 февраля. Партия намерена принять участие в региональных выборах в сентябре в 11 регионах.