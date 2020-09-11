Опрос: почти половина российских зумеров, выбирая товар, оценивает влияние на экологию

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Проблема экологии волнует две трети российских представителей поколения Z (от 14 до 24 лет), почти половина молодых людей при выборе товара оценивает в том числе его влияние на окружающую среду. Такие данные приводятся в исследовании "ВКонтакте" и Высшей школы экономики.

По итогам проведенного опроса более 10 тыс. зумеров выяснилось, что так или иначе проблема экологии волнует 66% респондентов. Порядка 44% молодых людей признаются, что при выборе товаров они ориентируются не только на цену и качество, но и на влияние на экологию.

Слова подтверждаются делом: так, 40% респондентов участвуют в субботниках или уборке территории, столько же заявили, что в течение последнего года экономили воду, а 38% и 36% участников исследования используют энергосберегающую бытовую технику и экономят электроэнергию. Чуть менее трети зумеров совершают другие полезные для защиты природы действия: сдают макулатуру или экологически вредные отходы, сортируют мусор или берегут бумагу.

Как показало исследование, обеспокоенность экологией и собственным здоровьем связана с ориентацией на ожидания родителей и друзей. Проблема экологии сильнее волнует тех, кто боится не оправдать надежд окружающих: более 70% из них считают охрану природы очень важной или просто важной, каждый пятый нейтрально относится к этому, а 6% считают эту проблему неважной или совсем неважной.

"Среди тех, у кого нет страха подвести близких, доли "очень важно" и "важно" меньше (30,4% и 33,5%), а "нейтрально", "неважно" и "совсем неважно" - больше (24,8%, 8,6% и 2,7% соответственно). При этом большинство тех, кто стремится оправдать ожидания, ответственно относятся к своему здоровью, за ним следят 61,3% опрошенных", - отмечается в исследовании.

Также "ВКонтакте" и ВШЭ выяснили, что люди, для которых проблема экологии очень важна, планируют вступать в брак после 40 лет, так ответили 45% респондентов.