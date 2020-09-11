Путин поставил задачу защитить граждан и территории РФ от рисков техногенного характера

НОВО-ОГАРЕВО, 11 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза, которое прошло в пятницу в формате видеоконференции, поднял вопрос защиты граждан и территорий России от техногенных рисков.

"Современный этап развития России, он отличается многими составляющими, но совершенно очевидно, что он характеризуется и осуществлением крупных национальных проектов развития, связанных с созданием множества высокотехнологичных новых объектов с интенсивной эксплуатацией имеющегося производственного комплекса - в энергетике, на транспорте, в жилищно-коммунальном хозяйстве, в других сферах", - отметил Путин, подчеркнув, что это создает и дополнительные риски техногенных аварий, чрезвычайных ситуаций.

"Наша задача, задача государства заключается в том, чтобы защитить население, граждан нашей страны, территории Российской Федерации от подобных проявлений", - поставил задачу глава государства.

Обращаясь к участникам совещания, Путин заметил, что все отдают себе отчет в том, что именно невыполнение требований технической, промышленной безопасности ведет к техногенным проявлениям негативного характера, к авариям или к чрезвычайным ситуациям.

"Мы с вами сегодня проанализируем нормативную базу, на основе которой осуществляется эта работа на всех уровнях - и на федеральном, и на региональном, и на муниципальном. На основе этого анализа сделаем вывод и должны предложить такие правила работы в этой сфере, чтобы минимизировать возникающие риски техногенного характера", - подчеркнул президент.

Он предоставил слово главе МЧС Евгению Зиничеву с тем, чтобы тот высказал свои соображения. Путин также попросил высказать свое мнение и остальных участников встречи. "В результате нашей сегодняшней работы должно быть принято решение, которое будет положено в основу нашей дальнейшей работы на этом важнейшем направлении", - заключил российский лидер.