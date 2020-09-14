Почти 76% россиян заявили, что им нужен дополнительный отдых после отпуска

Почти 76% россиян заявили, что после отпуска им требуется дополнительный отдых. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом для планирования путешествий OneTwoTrip.

Из 75,9% респондентов, сообщивших о необходимости послеотпускного отдыха, 20,2% рассказали, что он нужен всегда, а 55,7% нуждаются в дополнительном отдыхе лишь иногда. 24,1% опрошенных ответили, что успевают полноценно отдохнуть за отпуск и дополнительные выходные будут для них лишними.

Большинству респондентов было бы достаточно одного-двух дополнительных выходных - такое количество устроило бы 44,8% путешественников. Три-четыре дня отдыха после отпуска нужны 33,4% опрошенных, а пять-семь дней - 10,9%. О необходимости дополнительного отдыха дольше недели заявили также 10,9% респондентов.

46,5% опрошенных заявили, что полностью могут войти в рабочий ритм за один-два дня, 31,2% требуется три-четыре дня, а 14,8% нужно пять-семь дней. Больше недели для того, чтобы встроиться в работу после отпуска, нужно 7,5% россиян.

OneTwoTrip также узнал, какие эмоции респонденты испытывают по окончании отпуска. 39,7% опрошенных жалеют, что отдых заканчивается, 24,5% радуются хорошо проведенному времени, 17,9% грустят о прошедшем отпуске, а 16,3% морально готовятся к выходу на работу или учебу. Еще 1,6% не смогли описать, что чувствуют по окончании отдыха. 58,7% из тех, кто в конце отпуска грустит, заявили, что испытывают эту эмоцию каждый раз после отдыха, 21,7% иногда чувствуют тоску, у 13% это ощущение появляется довольно редко, а 6,6% отмечают, что грустят лишь после продолжительного отдыха.

Особенно грустно многим респондентам (33,3%) из-за того, что отпуск окончен, 28,9% испытывают эту эмоцию от возвращения на работу или учебу, а 15,6% грустно по обеим вышеназванным причинам. 15,5% огорчены тем, что следующего отпуска нужно долго ждать, а 6,7% грустят из-за нехватки денег на следующую поездку.

Опрос проходил в мобильном приложении OneTwoTrip. В нем приняли участие 2 570 человек.