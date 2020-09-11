Садоводы и агрономы из регионов центра России соберутся в Липецке на фестивале винограда

ЛИПЕЦК, 11 сентября. /ТАСС/. Садоводы-любители и опытные агрономы из регионов Центральной России соберутся в Липецке на фестивале винограда, который пройдет в субботу, 12 сентября. Об этом сообщил в пятницу журналистам глава областной администрации Игорь Артамонов.

По его словам, мероприятие, организуемое местными властями, проводится уже не первый год и пользуется неизменной популярностью как среди садоводов, так и любителей сладкой ягоды. "Виноградари Липецкой, Воронежской и Тамбовской областей организуют дегустацию и продажу выращенного винограда, а члены местного клуба виноградарей предложат распространенные и акклиматизированные для нашего региона саженцы сортового винограда", - сказал Артамонов.

Он пояснил, что еще одним немаловажным фактором для участника фестиваля станет поиск потенциальных рынков сбыта своей продукции. "Продукция, выращенная на липецкой земле, очень качественная, что подтверждают многочисленные отзывы покупателей, и перед нами стоит задача активнее продвигать товары местных производителей, поддерживать их и помогать с поиском рынков сбыта", - заметил Артамонов.

В свою очередь в пресс-службе областной администрации ТАСС пояснили, что в рамках мероприятия будут представлены кисти винограда десертных и винных сортов, а также контейнерные саженцы, выращенные в регионе. Также местные садоводы получат от успешных виноградарей-практиков консультации по ведению любительского винограда и рекомендации по сортовой агротехнике. "В рамках проведения выставки-продажи независимые эксперты определят самую весомую ягоду и гроздь, а также определят самую длинную и самую сладкую ягоду",- сказали в пресс-службе.