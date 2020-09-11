Глава Мосгорсуда Ольга Егорова подала в отставку. Она занимала этот пост 20 лет

МОСКВА, 11 сентября./ТАСС/. Ольга Егорова подала заявление о прекращении полномочий председателя Мосгорсуда. Об этом говорится на сайте Высшей квалификационной коллегии судей РФ.

"Заявление Егоровой Ольги Александровны о прекращении ее полномочий судьи, председателя Московского городского суда с 23 октября 2020 года на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 14 Закона РФ "О статусе судей в Российской Федерации" будет рассмотрено 22 сентября", - написано на сайте ВККС.

Ольга Егорова родилась в Москве 29 июня 1955 года. Кандидат юридических наук, заслуженный юрист РФ, профессор кафедры гражданского права Российского государственного университета правосудия. Работала в гражданской коллегии Мосгорсуда с 1988 года. С 29 декабря 2000 года является председателем Мосгорсуда.

21 августа на ее должность одобрилили кандидатуру председателя Южного окружного военного суда Михаила Птицына.

