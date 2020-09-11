В Грузии перенесли начало учебного года на 1 октября

ТБИЛИСИ, 11 сентября. /ТАСС/. Правительство Грузии в связи с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой с распространением нового коронавируса приняло решение перенести начало учебного года в школах и вузах крупных городов страны с 15 сентября на 1 октября. Об этом в пятницу заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария на брифинге.

"Сегодня мы приняли решение на две недели, до 1 октября, отложить начало учебного процесса, но лишь в крупных городах: Тбилиси, Кутаиси, Рустави, Зугдиди, Гори и Поти", - сказал Гахария, добавив, что было принято решение отложить начало учебы до 1 октября также и в Батуми.

Как позже отметила глава Минздрава Екатерина Тикарадзе, ученики и студенты, которые не смогут 15 сентября пойти в школу или вуз, должны будут заняться дистанционным обучением. Детские сады также заработают с 1 октября.

Ранее правительство в связи с ухудшающейся ситуацией приняло решение ввести запрет на проведение свадеб, поминок, юбилеев и прочих социальных мероприятий как под открытым небом, так и в закрытых помещениях. Кроме того, до 1 ноября отложено открытие театров, кинотеатров и детских развлекательных центров. Их планировалось открыть 1 октября. Медицинский директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая в пятницу заявила, что страна лишилась статуса "зеленой зоны" и перешла в "оранжевую" из-за увеличения заражений коронавирусом.

В Грузии в течение всего лета ежедневно фиксировались от 10 до 20 случаев заражения коронавирусом в сутки, однако с 1 сентября суточный прирост резко увеличился и на данный момент колеблется в районе 30-40 и выше. 8 сентября в стране был выявлен самый высокий суточный показатель с начала пандемии - 45 инфицированных. Затем последовали еще два рекорда: 10 сентября (57 случаев) и 11 сентября (87 случаев).

В Грузии на настоящий момент выявлены 1 917 случаев заражения коронавирусом, 1 354 человека выздоровели. На карантине находятся более 5,8 тыс. человек. Умерли 19 пациентов.