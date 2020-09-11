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Аксенов выступил за уголовное преследование организаторов водной блокады Крыма

Глава региона отметил, что перекрытие Украиной Северо-Крымского канала можно расценивать как государственный терроризм

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Глава Республики Крым Сергей Аксенов считает необходимым возбудить уголовные дела в отношении организаторов водной блокады Крыма.

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"Перекрыв Северо-Крымский канал, по которому более двух миллионов жителей полуострова получали свыше 80% пресной воды, Киев совершил преступление. Это можно расценивать как экоцид, как государственный терроризм и попытку создать в регионе масштабную гуманитарную катастрофу. И уж точно как грубейшее нарушение основополагающих прав человека. Считаю, что в России против организаторов водной блокады должны быть возбуждены уголовные дела. А там и до международного трибунала дело дойдет", - написал Аксенов в пятницу на своей странице "ВКонтакте".

Он также отметил, что полностью разделяет оценку, которую МИД России дал водной блокаде Крыма со стороны Украины. "Это попытка Киева наказать крымчан за свободный выбор и нарушение украинской властью международных правозащитных документов, участником которых является эта страна", - считает глава республики.

Ранее в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила на брифинге, что намеренное введение Киевом водной блокады Крыма может расцениваться как нарушение Украиной своих правозащитных обязательств, закрепленных в международных документах.

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