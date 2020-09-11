Delivery Club проверяет данные о курьере, писавшем неприличные сообщения девочке

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Сервис доставки Delivery Club проверяет информацию об инциденте с курьером, которого обвинили в отправке неприличных сообщений несовершеннолетней в Подмосковье. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе компании.

Ранее Telegram-канал Mash написал, что курьер Delivery Club отправлял неприличные сообщения 11-летней девочке после доставки заказа из сети "Бургер кинг". На это обратила внимание старшая сестра девочки, при этом, согласно публикации, в Delivery Club семье заявили, что курьер работает не в сервисе, а в ресторанной сети.

"Мы проверяем эту информацию, - сказали ТАСС в Delivery Club. - С [сетью] "Бургер кинг" мы работаем в двух форматах: из части ресторанов заказы доставляют курьеры Delivery Club, из части - собственные курьеры сети. На текущий момент сведений, подтверждающих участие курьера Delivery Club в этом инциденте, у нас нет".

ТАСС направил запрос в "Бургер кинг".