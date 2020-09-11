Кириенко заявил, что российская креативная неделя должна стать традиционной

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что Российская креативная неделя, которая впервые проходит в Москве в этом году, должна стать традиционной.

"Рад приветствовать на первой неделе креативных индустрий, сознательно делаю ударение на слове "первой", потому что уверен, что она должна стать традиционной", - сказал Кириенко в пятницу на открытии Форума креативного бизнеса, который проходит рамках Российской креативной недели.

Он добавил, что креативные индустрии вносят весомый вклад в развитие конкурентоспособности России. При этом возможности для развития креативных индустрий должны существовать по всей стране, а не только в городах-миллионниках, отметил Кириенко.

"Креативные индустрии в России с блеском развиваются в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, других крупных городах, но как сделать так, чтобы пространство развития креативных индустрий было не только в городах-миллионниках? Как создать условия, чтобы возможность участвовать в развитии креативных индустрий, создавать бизнес, находить себя была у всех россиян, где бы они ни жили на всем огромном пространстве РФ - это первое (необходимо сделать - прим. ТАСС)", - сказал Кириенко.

Он также отметил, что развитие креативных индустрий может потребовать изменения законодательства, одной из задач участников форума является обсуждение этого вопроса.

Российская креативная неделя (Russian Creativity Week) проходит с 11 по 13 сентября. Ключевой площадкой станет Парк Горького, где за три дня состоится более 500 мероприятий: бизнес-форум, выставки, лекции и мастер-классы.