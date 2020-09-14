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Море зовет: как переехать на юг и не пожалеть

Массандровский пляж в Ялте
© Сергей Мальгавко/ТАСС
"Для нас один день здесь как большое приключение, — рассказывает Светлана Панина спустя четыре года жизни в Сочи. — Утром садимся за 300 рублей на электричку, час — и уже на Аибге и горных водопадах. Походим по снежку, спустимся по канатке вниз, съедим в поселке вкуснейшие хачапури. Потом на автобус и до моря — купаться, а вечером домой. Кайф"

Ежегодно более 120 тыс. россиян переезжает ближе к морю и солнцу — в Краснодарский край и на полуостров Крым. Сюда едут "задолбавшиеся" москвичи, жители холодных нефтедобывающих регионов и серых моногородов, но навсегда остаются не все. Например, в 2019 году на Кубань переселилось 103 тыс. россиян, а выехало — 84 тыс. Жара, трудности с жильем и работой, ностальгия — причин для отказа от мечты может быть много. Рассказываем, почему переезд на юг дается не всем и что надо знать, чтобы не пожалеть о нем.

Сколько стоит жилье на юге? 

Южный рынок недвижимости имеет свою специфику. На Кубани риск купить квартиру в проблемной новостройке высок — край входит в число лидеров в стране по количеству долгостроев. По данным краевой администрации, сроки нарушены на 275 объектах долевого строительства. На год и более их задерживает каждый второй застройщик, сообщают в ЦИАН. 

Даже если вы рассматриваете квартиру в готовом доме, можно столкнуться с еще одной проблемой — самостроями. В них живет почти треть (30%) собственников построенных по договорам долевого участия домов, отмечал губернатор Кубани. Особенно много таких объектов в Сочи.

"Мы покупали свою квартиру в 2018 году. Дом новый, из окон вид на гору Ахун, и цену предложили хорошую, так как продавали срочно, — 3,5 млн за 40 квадратов, — рассказывает жительница Сочи Олеся Инюшева. — Но по документам она проходит не как квартира, а как жилое помещение. Сначала мы сомневались, но тут многие так живут, и мы решились, взяли ее в ипотеку".

Описание
© Алексей Павлишак/ТАСС

Многоэтажку могут признать незаконной и принять решение о сносе. Власти края заявляют, что сейчас новых самостроев не появляется, а старые активно ликвидируют — за пять лет их количество снизилось на треть. Например, в 2018 году снесли 372 строения, в том числе 101 в Краснодаре и 152 в Сочи.

"Самострои — это следствие востребованности земли на юге, особенно в курортных городах, — отмечает руководитель Всероссийского центра национальной строительной политики Александр Моор. — На десяти сотках гораздо выгоднее построить мини-отель, торговый центр или многоквартирный дом, но по закону разрешено только индивидуальное строительство. Поэтому очень часто под видом ИЖС строится многоэтажка, а квартиры в ней распродают в общедолевую собственность. То есть покупатель получает свидетельство не на квартиру, а на долю в жилом доме и земельном участке. Но надо понимать, что это незаконное строительство, есть прецеденты, когда через девять-десять лет после ввода самостроя суды выносили решение о его сносе".

В Крыму и Севастополе проблемных объектов меньше, в том числе по причине менее активного строительства, чем на Кубани (она входит в тройку лидеров по объемам ввода жилья). В Севастополе примерно по 100 домам выявлены нарушения проектной документации или стройка без разрешения, в Крыму таких порядка 30, большая часть из них осталась еще с украинских времен, говорит Александр Моор.

Несмотря на риск, многие покупают квартиру на этапе стройки, потому что после сдачи дома квадратный метр в нем дорожает существенно, иногда до 30%. А за хрущевку и сталинку придется отдать еще больше, особенно если она стоит близко к морю или центру города.

"Квартиры на Большой Морской в Севастополе ценятся не меньше, чем [по меркам Москвы] на Новом Арбате, — рассказывает житель города Юрий Ершов. — Это исторический центр города, здесь в основном здания — три, четыре и пять этажей в так называемом сталинском архитектурном стиле. Цены на квартиры начинаются с 8 млн рублей".

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В целом вторичка дороже, если смотреть цены за квадратный метр, говорят в ЦИАН. Например, в Краснодаре его средняя стоимость — 65,9 тыс. рублей, а на первичном рынке — 56,6 тыс. рублей. Однако многие новостройки сдаются без отделки, и на нее может уйти еще миллион рублей, а то и больше. 

Фейковые объявления о жилье по нереально низким ценам местные называют "фонарями". Так риелторы и агентства пытаются завлечь клиентов. Как правило, недобросовестные посредники просят деньги за свои услуги вперед, а получив их, не торопятся помогать с поисками жилья.

"Если вы видите объявление о хорошей однокомнатной квартире за 1,2 млн рублей или двухкомнатной за 2 млн рублей, то это неправда, таких цен нет, — объясняет житель Краснодара Денис Масленников. — Однушка в монолитном кирпичном или новом панельном доме стоит 2,5–3,5 млн рублей в центральных районах, например Юбилейном, Фестивальном, Черемушках. Двухкомнатная — 4,5–5,5 млн рублей. У домов разбег по ценам очень большой, тут привязка к земле: если в пригороде участок пять-шесть соток можно найти и за 1,2 млн рублей, то в центре города — от 5 млн рублей. К этой цифре плюсуйте стоимость постройки".

По данным ЦИАН, средняя цена квадратного метра по Краснодарскому краю на вторичном рынке в июле этого года: в Сочи — 151 тыс. рублей, Геленджике — 91 тыс. рублей, Анапе — 73 тыс. рублей, Новороссийске — 67 тыс. рублей, Краснодаре — 65 тыс. рублей. В Республике Крым самое дорогое жилье в Ялте: квадратный метр там стоит в среднем 145 тыс. рублей за кв. м, в столице региона почти вдвое дешевле — 79,9 тыс. рублей, а в Севастополе — по 95 тыс. рублей за квадрат.

"Среди частных домов за 3–6 млн рублей можно купить рухлядь какую-нибудь из ракушечника, — говорит Наталья Нечаева из Керчи. — А хороший дом, не дворец, но в два этажа и с фундаментом, стоит от 15 млн рублей. При этом чем ближе к южному берегу Крыма, тем цены выше".

"Мы продали свою квартиру с хорошим ремонтом в Москве и купили дом в Сочи, сейчас живем в 20 минутах ходьбы от моря, — рассказывает Светлана Панина. — В центре дома стоят от 10 млн примерно. Цены почти московские, но при этом те же квартиры сдаются гораздо дешевле — в среднем за 20 тыс. рублей в месяц".

Где найти работу?

Мало кто едет на юг за заработками — в среднем зарплаты тут ниже, чем в Москве, Питере и северных регионах. По данным региональной статистики, среднемесячная номинальная заработная плата в январе — июне этого года составила: в Краснодарском крае — 37 тыс. рублей, чуть меньше — в Республике Крым (33,8 тыс. рублей) и Севастополе (35 тыс. рублей).

"С переездом из Норильска в Краснодар я потерял в зарплате почти в пять раз, но был к этому готов. На сбережения можно было прожить несколько месяцев. Кроме того, я вложился в недвижимость и получал пассивный доход с аренды, — рассказывает Денис Масленников. — Лучше иметь финансовую подушку безопасности, потому что поиски работы могут занять и полгода, а может, вообще придется сменить сферу деятельности. Некоторые из моих знакомых, например, занялись продажами страховых продуктов, и на начальном этапе заработки у них невелики".

По данным HeadHunter, легче всего на юге найти работу в продажах, строительстве, сфере туризма и ресторанов — там больше всего вакансий. Кроме того, в Краснодаре и Севастополе востребованы IT-специалисты: на конец июля опубликовано 1400 и 142 вакансии соответственно. Нужны на юге и медицинские работники, об их дефиците неоднократно заявляли региональные власти.

"Идеальный вариант — если ты фрилансер или работаешь на удаленке, — считает Светлана Панина. — Тогда у тебя будет минимум проблем с работой — ты не забираешь ее у местных и сохраняешь специальность. Мой муж, например, только выиграл в профессиональном плане от переезда. У него здесь нет такой конкуренции, как в Москве, он востребованный музыкант и ведущий".

Другая история — у семьи Инюшевых из Магнитогорска. Работу кредитным брокером супруг нашел еще до переезда по онлайн-собеседованию, но уже на месте его ждал неприятный сюрприз.

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"Оказалось, что работодатель поменял систему оплаты и снизил окладную часть с 40 тысяч до 10 тысяч рублей. — рассказывает Олеся Инюшева. — Мы поняли, что нам нужно искать другие источники дохода. Я продавала хенд-мейд на сезонных ярмарках — кошельки, галстуки, потом открывала небольшое ателье. Еще мы купили кофе-машину и стали пробовать выезжать варить кофе. Месяца два муж простоял на ближайшем пляже, но дальше не пошло — проблематично оказалось получить разрешение на такую торговлю. Год мы так продержались, а потом он устроился в "Пятерочку" менеджером по субаренде помещений".

По данным Росстата, в курортных регионах примерно треть работоспособного населения занята в неформальном секторе: в Краснодарском крае — 33,5%, Крыму — 34%, Севастополе — 28%. Сюда относятся в основном те, кто работает на себя, но регистрирует доходы: индивидуальные предприниматели, самозанятые, физлица, сдающие в аренду жилую недвижимость.

Описание
© Станислав Красильников/ТАСС

Во втором квартале этого года в Крыму активность соискателей на вакансии "Госслужба" выросла в десять раз, сообщают в "Авито. Работа". По мнению аналитиков, это говорит о том, что кандидаты ищут стабильности, а работа в госструктурах может это предоставить.

"Я ехал по приглашению филиала МГУ в Севастополе, пройдя конкурс на соискание должности профессора кафедры журналистики, — рассказывает Юрий Ершов. — Контракт заключил на пять лет. Я не настолько авантюрист, чтобы ехать неведомо куда и искать на месте работу".

На курортах распространена сезонная занятость, поэтому летом несложно найти подработку в ресторане или гостинице. Зарплата здесь частично или полностью неофициальная, ведь существенную часть дохода в этих сферах традиционно составляют чаевые.

"Прошлым летом я думала найти вторую работу, стала искать варианты ночного администратора в гостинице. В нескольких местах мне предложили место, но без договора, — говорит Татьяна Иванова из Адлера. — Я раньше так работала у частников в небольших магазинах, но в этот раз не решилась".

"На Урале я работал в медиахолдинге, а потом в крупной нефтеперерабатывающей компании в службе протокола, — рассказывает Антон Сивков. — Но здесь подобных предприятий нет. Лучшее, что я нашел, — руководитель отдела маркетинга и PR в крупном сочинском отеле, зарплата у меня полностью белая".

Куда пристроить детей?

Получить место в ближайшей школе или детском саду — большая удача, а чаще всего — настоящий труд. В крупных городах Кубани учреждения переполнены, нехватка школ — одна из основных проблем региона. Чтобы ее решить с учетом прироста населения, в год нужно возводить 15 школ на 1100 мест и 25 детских садов на 300 мест. И так — в течение десяти лет. Пока же региональный Минобр сообщает о строительстве 50 новых школ и 130 детских садов и пристроек с 2015 по 2020 год.

"Проблем с садом не было, но я слышала, что многие ждут очереди. Когда мы переехали, ребенку год оставался до школы, поэтому место нам дали практически сразу, — рассказывает Олеся Инюшева. — В группу с нами ходили еще 40 детей, а в первом классе уже 44, и с этого года еще двух девочек приняли. Не знаю, как они там сидят, на головах друг у друга?"

Количество поступающих в школы Кубани детей растет: в 2019 году было 72 тыс. первоклашек, а в этом — 76 тыс. В некоторых учреждениях набирают больше 30 первых классов. Обучение организуют в две смены, в Краснодаре и Сочи — почти в каждой школе. По словам вице-губернатора, в 2019 году регион был на первом месте в России по количеству детей, учащихся во вторую смену. Сегодня это примерно 170 тыс. школьников — четверть от общего числа.

Описание
© Виталий Тимкив/ТАСС

В Крыму в очереди на детский сад стоят около 28 тыс. человек, большая часть — в Симферополе. Ликвидировать проблему обещают к 2023 году за счет капремонта и строительства минимум 145 дошкольных учреждений. В Севастополе намерены построить 12 детсадов до 2024 года, чтобы убрать длинные очереди.

"В муниципальный садик ребенок попал не сразу, хотя у нас льгота — мы многодетная семья плюс военные, — рассказывает Наталья Нечаева из Керчи. — Сначала мы ходили в платный, потом нам дали место далеко от дома, и только перед школой — рядом с домом, так как мы прошли комиссию и сына определили в логопедическую группу в этом детсаду".

В школах Крыма и Севастополя число учеников тоже ежегодно растет, но не так стремительно, как на Кубани. В этом году крымские школы приняли 24 тыс. первоклашек (23,7 тыс. — в 2019-м), в Севастополе — 5,7 тыс. 

С дополнительным образованием на юге все проще. Краснодарский край, например, в 2018 году вошел в топ-3 регионов по количеству учреждений допобразования. Сейчас там действует 175 музыкальных, художественных и детских школ искусств. Для маленьких "технарей" есть "Кванториум", "IT-куб"  и более 150 "Точек роста", где дети занимаются 3D-моделированием и изучением виртуальной реальности. Список спортивных школ можно посмотреть здесь.

Сколько стоит коммуналка?

"За коммунальные услуги в своей трешке на севере мы платили 12–13 тыс. рублей в месяц, — вспоминает Денис Масленников. — В Краснодаре за однокомнатную квартиру зимой выходит до 2,5 тыс. рублей, за трехкомнатную — не больше 5,5 тыс. рублей".

В Сочи стоимость ЖКУ дороже в квартирах, чем в жилых помещениях самостроев, которые зачастую подключены к инженерным сетям по нормативам ИЖС, а не многоквартирного дома.

"Мы платим примерно 2 тыс. рублей в месяц, так как у нас жилое помещение, — рассказывает Олеся Инюшева. — Моя подруга за свою квартиру 34 квадрата зимой платит 6,5 тыс. Но у нас всегда нет воды после 20 часов — видимо, когда все приходят с работы, идут мыться, до нашего шестого этажа она просто не доходит. А еще периодически света нет, а когда ничего не отключат, мы даже удивляемся".

Перебои со светом и водой могут быть и в частном секторе. Поэтому всегда нужно проверять всю систему обслуживания дома: узнать, как обеспечивается водоснабжение, газ, электроэнергия, есть ли центральная канализация или у дома просто выгребная яма.

"Мы живем на территории СНТ, где раньше были только дачи, поэтому старая линия электропередач не рассчитана на то, что люди постоянно тут живут, у них водонагревали, кондиционеры, подача воды, отопление. Иногда напряжение такое низкое, что чайник вскипятить не получается, — сетует Светлана Панина. — Но у нас на этот случай стоит стабилизатор, чтобы техника не сгорела. А еще мы наконец получили разрешение от Водоканала, будем проводить воду на пять домов, примерно 140 тыс. рублей с дома это обойдется".

"Когда мы искали дом, нам важно было, чтобы был ИЖС с подведенным газом, — рассказывает Елизавета Черных из Краснодара. — Зима здесь все же есть, как ни крути. В год мы за отопление и обогрев воды на газовом котле платим около 7,5 тыс. рублей. А с электрическим за такую площадь зимой только за месяц может намотать на 10 тыс. рублей".

В Крыму есть проблема с питьевой водой, решить которую власти пытаются по-разному: ограничивают подачу воды и вводят графики потребления, прокладывают трубы из удаленных водохранилищ и даже заключают контракт на эксперимент по вызову дождей с помощью авиации.

Оправдывает ли юг ожидания?

Дорогой жизнь на юге делает в первую очередь стоимость жилья при невысоком уровне зарплат. Но приезжих удивляют и цены на продукты и услуги. 

"Мы ожидали, что на юге фрукты, овощи и морепродукты стоят дешевле, ведь здесь все это близко, — говорит Антон Инюшев. — Но мы ходим чаще в сетевые магазины, а там цены такие же, как и в других регионах. А на рынках дешевые овощи и фрукты еще надо найти".

Описание
© Сергей Мальгавко/ТАСС

"Домашнее местное молоко я беру по 120 рублей за литр, яйца по 80–100, куру — 250 за кг, — говорит Наталья Нечаева из Керчи. — Помидоры местные — это сорт "сливка" в основном — по 50–70 рублей, крымские бахчисарайские яблоки продают всю зиму по 27–29 рублей за килограмм".

"В Сочи проблемы с транспортом: в маршрутку с коляской не зайти, в центре свою машину некуда поставить, а такси дорогое, — жалуется Светлана Панина. — От дома до железнодорожного вокзала 3,5 км мы ездим за 370–400 рублей". 

Кроме цен, переселенцев удручает и местная застройка и отсутствие крупных строительных и мебельных гипермаркетов. В Сочи, например, много частных небольших магазинов, а вот товары из "Леруа Мерлен" и IKEA приходится заказывать онлайн с доставкой из Краснодара. 

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"Мне нравится, что из Севастополя не пытаются сделать столицу, он сохраняет свое очарование южного курортного города, — говорит Анастасия Бобровских из Севастополя. — Инфраструктура развивается, да, но здесь пока еще очень мало непродовольственных магазинов, например с одеждой, и многие работают до 19 часов. Стало больше круглосуточных аптек, хотя раньше их можно было по пальцам пересчитать".

"Наш первый день в Сочи не забыть. Мы въехали в город, и дальше по навигатору — к дому, в котором сняли квартиру. Ни его, ни район мы до этого ни разу не видели и были с мужем немного в шоке, — вспоминает Олеся Инюшина. — Застройка хаотичная, смотришь направо — стоит элитная многоэтажка, налево — деревенский дом с туалетом на улице. Я сразу подумала: а как я буду с ребенком гулять во всем этом бардаке? Но глаз быстро привыкает, и начинаешь видеть другое: да тут же классно, тут розы цветут круглый год!"

Ходить на городской пляж местные не любят, так как летом там полно туристов. Предпочитают уезжать подальше — туда, где вода чистая и нет шума и суеты. Сложнее добираться до моря тем, кто живет в Краснодаре или Симферополе. Например, расстояние от столицы Кубани до ближайшего пляжа — 120 километров, но дорога туда из-за пробок может занять и восемь часов. 

"Что мы только ни пробовали: и выезжали поздно ночью и рано утром, но в выходные на дорогах все стоит, — рассказывает Елизавета Черных. — Говорят, в Москве сильные пробки, но, знаете, по сравнению с Краснодаром Москва хоть медленно, но едет".

"Я не бежал от проблем — от них не убежишь, — уверен Антон Инюшев. — Но здесь у меня нет осенней хандры, как было на Урале. Телевизор тоже некогда смотреть — мы с семьей каждые выходные ездим в горы, на дикие пляжи, исследуем окрестности. Да, когда приехали, были трудности с работой, жильем, шок от вечных пробок и толп туристов в сезон. Но климат перевешивает все минусы: зима тут длится всего сто дней, и она теплая, а большую часть года — зелень, цветы и чистый воздух".

"Все недостатки здесь перекрываются морем, климатом, — уверена Светлана Панина. — Когда идешь солнечным утром на маленький рыночек, покупаешь за 80 рублей килограмм инжира, который трескается у тебя в руках, понимаешь, что живешь здесь и сейчас. Поболтаешь с продавцом, узнаешь, что в городе нового и про себя расскажешь. Вот такая она, южная теплота".

Евгения Горкунова

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