В Пермском крае разрешили возобновить работу фудкортам и детским игровым комнатам

ПЕРМЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Пермском крае разрешил возобновить деятельность фудкортов и детских игровых комнат, расположенных в торговых центрах (ТЦ), при условии соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора. Об этом сообщили на сайте краевого правительства.

"Сегодня, 11 сентября, краевой оперштаб по борьбе с коронавирусом <...> принял решение о возобновлении работы детских игровых комнат и фудкортов на территории торговых центров в обычном режиме. В соответствии с требованиями безопасности, сотрудники должны соблюдать температурный и масочный режим, посетители должны придерживаться социальной дистанции и использовать средства индивидуальной защиты. Столы в фудкортах должны быть размещены на расстоянии не менее 1,5 м друг от друга", - говорится в сообщении.

При этом, как отмечают в правительстве, сохраняется запрет на работу детских развлекательных центров, аттракционов и игровых автоматов, расположенных в ТЦ, и иных развлекательных и досуговых учреждений. Также в школах до конца года запрещены массовые мероприятия.

Ранее 1 сентября в Пермском крае открылись театры и кинозалы, концертные организации и дома культуры, но работать они могут при условии заполняемости зала не более 50%, были разрешены массовые мероприятия на открытых пространствах, проводить которые можно по согласованию с органами власти, а посещать их могут не более 400 человек одновременно.

По данным краевого Минздрава, число заболевших коронавирусом в Пермском крае в пятницу превысило 8,5 тыс., за последние сутки инфекция подтвердилась у 57 человек. Коэффициент распространения болезни составляет 1,01. Режим самоизоляции был отменен 5 августа.