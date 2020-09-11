В Астраханской области готовы оказать возвращенному из Сирии ребенку любую помощь

АСТРАХАНЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Один из 15 доставленных 9 сентября из Сирии детей, который прибудет в Астраханскую область, продолжит получать всю необходимую медицинскую, психологическую и социальную помощь, сообщила в пятницу ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Астраханской области Александра Бондарева.

"Ребенок пока проходит необходимое медицинское обследование в Москве. По прибытии в Астраханскую область мы готовы оказать ему медицинскую, психологическую, социальную и иную необходимую помощь", - сказала Бондарева.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила журналистам, что в среду в Россию из Сирии были доставлены 15 детей, среди них есть раненые, они направлены на лечение. По ее словам, это девять мальчиков и шесть девочек в возрасте от 2 до 17 лет, в дальнейшем они будут направлены в Кабардино-Балкарию, Дагестан, Чечню и Астрахань.

Возвращение на родину российских детей, оказавшихся в зоне вооруженного конфликта, активно ведется по поручению президента России Владимира Путина. В 2017 году при аппарате Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой была образована межведомственная комиссия по вопросу оказания содействия возвращению детей, находившихся в зоне боевых действий. По данным пресс-службы детского омбудсмена, за время работы комиссии из зон вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке в РФ возвращены 182 ребенка - 122 из Ирака и 60 из Сирии.