ВШЭ разработает руководство для вузов по взаимодействию с обществом и регионами

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) совместно с экспертным сообществом намерен представить в ноябре на форуме АСИ и Фонда Росконгресс "Сильные идеи для нового времени" идею специального руководства для вузов по взаимодействию с обществом и регионами. Об этом ТАСС в пятницу сообщила проректор ВШЭ Валерия Касамара.

Как пояснила проректор, у всех вузов есть две традиционные функции: образовательная и научно-исследовательская. Но сегодня многие российские университеты накопили достаточный потенциал, чтобы не просто заниматься академической работой и обучением студентов, но и участвовать в общественной жизни, вносить свой вклад в развитие регионов, в которых они расположены, то есть реализовывать так называемую третью миссию.

"Сейчас, к сожалению, в университетском сообществе "третья миссия" похожа больше на набор отдельных практик, а не на системную работу. К грядущему форуму АСИ "Сильные идеи для нового времени" Вышка совместно с экспертным и университетским сообществом подготовила предложение создать руководство по реализации "третьей миссии" университетов", - сообщила Касамара.

Она отметила, что у вузов сегодня не налажен обмен опытом между собой. "Мы столкнулись с ситуацией, что многие университеты по всей стране занимаются очень активно реализацией "третьей миссии", но кто-то из университетов ее сужает до социальной ответственности и социальной деятельности, у кого-то, наоборот, есть масса интересных направлений, но вот обмен друг с другом фактически не налажен, нет общего информационного пространства и общего понимания", - добавила Касамара.

По ее словам, в руководстве будут суммированы все наработанные по этому направлению успешные практики. Оно поможет вузам понять, что их деятельность может быть шире и глубже. "Мы проводим много дискуссий и обсуждений на эту тему, в ходе которых университеты начинают делиться друг с другом своим опытом, они осознали, что такое руководство поможет многим понять, что можно делать намного больше, чем они делают сейчас", - считает проректор. При этом для тех, кто только начинает делать шаги в этом направлении, руководство станет ориентиром, которым вузы смогут воспользоваться в своей деятельности, интегрировать в свои программы развития. По словам Касамары, руководство также позволит вузам воспользоваться понятными инструментами, чтобы измерять эффективность реализации "третьей миссии".

Форум "Сильные идеи для нового времени" планируется провести 11 и 12 ноября в Сочи. Организаторами форума выступают Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс. ТАСС является стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством мероприятия.