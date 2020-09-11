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В Сочи хотят создать остров для туристов

Его планируется создать в акватории Черного моря на удалении в 150 м от береговой линии, площадь насыпного острова составит 8 тыс. кв. м

СОЧИ, 11 сентября. /ТАСС/. Масштабный проект по созданию нового насыпного острова с туристической инфраструктурой в акватории Черного моря планируется реализовать в Сочи. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте администрации города.

В пятницу глава Сочи Алексей Копайгородский обсудил вопросы развития индустрии туризма на курорте с заместителем председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергеем Кривоносовым. На совещании говорили о благоустройстве приморской набережной, внесении поправок в Водный кодекс РФ и строительстве новых туристических объектов, в том числе обсуждался проект "Остров Сочи".

"Это масштабный проект, который планируется реализовать в акватории Черного моря на удалении в 150 м от береговой линии на искусственном земельном участке общей площадью насыпного острова 8 тыс. кв. м", - привели в пресс-службе слова Кривоносова.

Уточняется, что "Союз развития туризма в РФ" вышел с инициативой разработки инвестиционного проекта "Остров Сочи". Глава города выразил заинтересованность в сотрудничестве по предложенному проекту.

Несмотря на пандемию коронавируса, Сочи вышел на уровень прошлого года по заполняемости объектов размещения. К пику курортного сезона загрузка гостиниц и санаториев достигла 96-98%. Всего за летние месяцы Сочи посетили около 2,2 млн гостей, из них 1,6 млн разместились в организованном секторе. Около 440 тыс. туристов отдохнули на курорте летом 2020 года впервые.

В этом году курортный сезон в Сочи из-за пандемии коронавируса начался позднее, чем обычно. С 1 июня возобновили работу только санатории с медицинской лицензией, в первую неделю июня открылись только 23 санатория и оздоровительных комплекса. Действующий с марта карантин был снят 21 июня, после чего туристы смогли приезжать без каких-либо ограничений. Сочи является одним из самых популярных круглогодичных городов-курортов в России, по итогам 2019 года турпоток составил 6,2 млн человек.

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РоссияКривоносов, Сергей ВладимировичКраснодарский край
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