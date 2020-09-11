Досрочное голосование на выборах главы Архангельской области завершилось на судах

АРХАНГЕЛЬСК, 11 сентября. /ТАСС/. Досрочное голосование на судах в море завершилось на выборах главы Архангельской области, сообщил в пятницу ТАСС глава областной избирательной комиссии Андрей Контиевский.

"Все суда в море проголосовали", - сказал Контиевский. Всего на судах было сформировано 45 участков для голосования. Явка составила 99,5%.

Архангельское областное собрание назначило выборы губернатора региона в единый день голосования - 13 сентября 2020 года. Сейчас пост врио главы региона занимает Александр Цыбульский, он был назначен 2 апреля 2020 года после отставки предыдущего губернатора Игоря Орлова. До этого Цыбульский возглавлял Ненецкий автономный округ.

Зарегистрировано шесть кандидатов на пост главы региона: врио главы региона Александр Цыбульский от "Единой России", Айман Тюкина от "Зеленой альтернативы", Ирина Чиркова от "Справедливой России", Николай Вакорин от Партии пенсионеров за социальную справедливость, Сергей Пивков от ЛДПР, Андрей Есипов от Коммунистической партии социальной справедливости.