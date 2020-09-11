Под Волгоградом 29 детей заразились ротавирусной инфекцией в сельской школе

ВОЛГОГРАД, 11 сентября. /ТАСС/. Ротавирусной инфекцией заболели 29 детей и трое взрослых в сельской школе под Волгоградом, один ребенок госпитализирован, сообщили журналистам в комитете образования региона.

"В Амовской школе Новоаннинского района зафиксировано заболевание детей, - из 76 обучающихся 29 случаев заболеваний, также случаи заболевания зафиксированы у троих взрослых работников школы. По предварительному диагнозу - ротавирусная инфекция неясной этиологии. Один ребенок госпитализирован в Новоаннинскую больницу, находится под наблюдением врачей. Остальные ученики находятся дома, лечатся амбулаторно", - сказал представитель комитета.

Он уточнил, что в настоящий момент взяты анализы у всех заболевших и отправлены в лабораторию, также отобраны пробы воды. В школе занятия отменены. "Ситуация находится под контролем, проводится межведомственная проверка Роспотребнадзора и других ведомств", - сказал собеседник агентства.