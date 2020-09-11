Хайнань предоставит вознаграждение за информацию об экологических нарушениях

ХАЙКОУ /Китай/, 11 сентября. /ТАСС/. Власти южной китайской провинции Хайнань будут выплачивать денежное вознаграждение информаторам за сообщения об противозаконных действиях, совершенных в отношении окружающей среды. Как сообщило агентство "Синьхуа", активные граждане получат поощрение от местной администрации в размере от 500 до 50 тыс. юаней (примерно от $73 до $7,3 тыс.).

Департамент охраны окружающей среды провинции опубликовал список из десяти категорий правонарушений в сфере экологии, за сообщение о которых информаторов отблагодарят деньгами. Нарушения, в частности, касаются производства, продажи, использования, передачи и импорта радиоизотопов; утилизации и хранения опасных твердых и медицинских отходов; сброса загрязняющих веществ в воду или подобных выбросов в воздух, а также других незаконных действий в отношении окружающей среды.

Размер выплаченной суммы зависит от тяжести нарушения, а также от того, насколько трудно его было обнаружить. Лица, активно сотрудничающие со следствием и способствующие раскрытию дел, связанных с угрозой общественной безопасности, получат более крупную награду. За сообщение об экологических нарушениях, не вошедших в список десяти категорий, информаторы могут получить 1 тыс. юаней (порядка $146). По данным департамента охраны окружающей среды Хайнаня, нормативный правовой акт, регулирующий схему вознаграждения за сообщения об экологических нарушениях, вступит в силу с 1 января 2021 года.

Хайнань уделяет особое внимание защите окружающей среды и борьбе с загрязнением. С 1 октября города провинции Хайкоу, Санья, Саньша и Даньчжоу введут обязательную сортировку бытовых отходов. Наряду с введением раздельного сбора отходов в четырех городах окружного уровня в текущем году власти Хайнаня также намерены принять ряд мер по защите окружающей среды. Среди них строительство четырех мусоросжигательных электростанций, создание морских станций экологического мониторинга за состоянием воды, осуществление контроля над выбросами углекислого газа автомобильным транспортом, борьба с использованием петард и фейерверков, а также с загрязнением рек и озер в населенных пунктах.