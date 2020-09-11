В Курской области возобновили работу фуд-кортов и боулингов

КУРСК, 11 сентября. /ТАСС/. Власти Курской области приняли решение возобновить с 14 сентября работу фуд-кортов в торговых центрах, а также боулингов, которые были закрыты ранее из-за ограничений по коронавирусу. Об этом сообщил в пятницу на своих страницах в соцсетях губернатор региона Роман Старовойт.

"Продолжаю снимать часть коронавирусных ограничений. С 14 сентября могут открыться фуд-корты в торговых центрах, возобновляется работа боулингов, соцслужбы могут доставлять курян старше 65 лет из сел в медорганизации на диспансеризацию", - написал Старовойт.

По словам губернатора, с 21 сентября с загрузкой на 50% заработает госпиталь ветеранов войн. Также в ближайшее время администрация региона рассмотрит возможность возобновить с 21 сентября работу детских игровых комнат и детских развлекательных центров, проведение массовых мероприятий в театрах, на концертных площадках, в муниципальных культурных центрах и библиотеках.

К 11 сентября в Курской области выявили 7 443 случая заражения коронавирусной инфекцией. За все время 6 306 человек выздоровели, 54 пациента умерли.