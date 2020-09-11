МИД России выразил соболезнования семьям жертв теракта 11 сентября 2001 года в США

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. МИД РФ призвал бороться с международным терроризмом совместными усилиями в годовщину трагедии 11 сентября 2001 года в США, а также выразил соболезнования семьям жертв терактов, в результате которых погибли почти 3 тыс. человек.

"Наши глубочайшие соболезнования семьям жертв трагедии 11 сентября. 19 лет назад мир был до основания потрясен этим неописуемым преступлением. Сегодня международный терроризм остается общей угрозой человечеству, единственный способ противостоять ему - объединить усилия", - говорится в сообщении в англоязычном аккаунте российского дипведомства в Twitter. Оно сопровождается фотографиями мемориала на месте разрушенных в результате теракта башен Всемирного торгового центра в Нью-Йорке.

11 сентября 2001 года 19 террористов группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ) захватили в США четыре пассажирских авиалайнера. Два из них они направили на башни Всемирного торгового центра - самые высокие на тот момент здания в Нью-Йорке. Третий самолет террористы направили на здание Пентагона в пригороде Вашингтона, четвертый также направлялся в сторону американской столицы, однако разбился недалеко от города Шенксвилл в штате Пенсильвания. В результате терактов погибли 2 977 человек.