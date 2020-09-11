В РФПИ заявили, что вакцину "Спутник V" в 2020-2021 годах получат больше 1 млрд человек

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Больше 1 млрд человек во всем мире будут привиты от коронавируса российской вакциной "Спутник V" в 2020-2021 годах. Такие оценки приводятся в материалах Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

"Более 1 млрд [человек] будет вакцинировано [препаратом] "Спутник V" в 2020-2021 годах", - говорится в материалах.

РФПИ также отмечает интерес к российской вакцине со стороны более чем 30 стран, где живет больше половины населения Земли. Это, в частности, государства Латинской Америки, Саудовская Аравия, Филиппины, Япония, Южная Корея, Греция, Сербия, ОАЭ и другие.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, которая получила название "Спутник V". Препарат был разработан Центром им. Гамалеи. Он основан на уже известной платформе, на которой создали еще ряд вакцин. Как отметили в Минздраве РФ, опыт применения подобных препаратов показывает, что они способны давать длительный иммунитет - до двух лет.