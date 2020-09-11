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Главный судмедэксперт России Ковалев уволился по собственному желанию

Ранее РБК сообщило, что его увольнение может быть связано с нарушением трудовой дисциплины

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Директор Российского центра судебно-медицинской экспертизы Минздрава России Андрей Ковалев уволился по собственному желанию. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе Минздрава.

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что увольнение Ковалева может быть связано с нарушением трудовой дисциплины. По данным агентства, в начале сентября на должность врио директора центра был назначен заместитель Ковалева по научной работе Игорь Макаров.

"Ковалев Андрей Валентинович освободил должность директора ФГБУ "Российский центр судебно-медицинской экспертизы" Минздрава России 7 сентября 2020 года по собственному желанию", - говорится в сообщении.

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