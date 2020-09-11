На Юге России на выходных ожидается солнечная погода без осадков

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Обширный антициклон удержит на Юге России в предстоящие выходные сухую и солнечную погоду с температурой воздуха, немного превышающей климатическую норму. Об этом сообщил ТАСС в пятницу ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"На Юге России сформировался в теплой воздушной массе антициклон. Он сделает погоду в ближайшие дни относительно малооблачной, спокойной и сухой. Температурный фон немного подрастет, давая тем самым старт бархатному сезону", - сказал он.

В Волгограде прогнозируют около 24-26 градусов, в Астрахани - 27-29 градусов, в Краснодаре и Ялте - 31-33, в Ростове-на-Дону и Сочи - 28-30, в Пятигорске - 28-30, в Грозном - 27-29 градусов при небольшой облачности.

"В начале следующей недели тепло на Юге России сохранится, но во вторник холодный воздух дойдет до Волгограда, Ростова-на-Дону и Астрахани, где температура немного понизится. В частности, в Ростове-на-Дону в среду столбики термометра опустятся до 23 градусов. А затем волна холодного воздуха дойдет до Кавказа. То есть немного похолодает везде на Юге России, за исключением разве что только Сочи и Крыма", - добавил Синенков.