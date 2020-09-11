Исследование: около половины россиян не собираются делать прививку от коронавируса

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Почти половина россиян не планируют на данный момент делать прививку от коронавируса. Такие данные приводятся в результатах опроса общественного мнения "Изменения, вызванные эпидемией коронавируса и режимом самоизоляции. Седьмая волна", проведенного дирекцией по экспертно-аналитической работе НИУ ВШЭ.

В России началась вакцинация от коронавируса. Кто первым и когда получит препарат?

"В случае появления симптомов коронавируса или гриппа почти треть населения не планирует обращаться к врачам [9,1%] либо будут это делать только в критических случаях с угрозой для жизни [22,4%]. Среди коронаскептиков таких практически половина <…> При этом 45,6% вообще не планируют делать прививку от коронавируса, а еще 18,6% планируют подождать с решением до следующего года", - говорится в документе, имеющемся в распоряжении ТАСС.

Доля тех, кто сразу планирует делать прививку, составила 13,2% от всех опрошенных. Через несколько месяцев собираются пройти вакцинацию 4,6%, а 18% респондентов затруднились ответить.

Исследователи отмечают, что летом население практически полностью вышло из режима самоизоляции, но продолжает массово соблюдать меры профилактики и безопасности.

"Снижается не только оценка опасности коронавируса, но и уверенность в возможной победе над вирусом в течение месяца: население начинает понимать, что вирус не исчезнет, и придется жить с ним. Продолжает численно расти доля коронаскептиков, которые не признают существование вируса либо не видят в нем опасности", - написано в результатах опроса. Основной причиной появления у людей скепсиса в отношении пандемии, по мнению исследователей, является отсутствие заболевших в их окружении.

Подавляющее большинство (почти 80%) родителей школьников не поддерживают дистанционное образование в школах, так как считают очное общение важным для детей. Лишь малая доля опрошенных (15,18%) считает, что открытие школ и вузов может послужить причиной для начала второй волны пандемии. При этом основной возможной причиной население считает открытие границ (45,30%) и массовый отдых на курортах (42,65%). Еще 47,55% опрошенных считают необходимым снова закрыть границы в случае наступления второй волны пандемии, а 20% полагают, что мы находимся в ее начале (о необходимости закрытия школ и вузов в случае второй волны говорит лишь 16,3% респондентов).

Исследование проводилось с 5 по 7 сентября в формате интернет-опроса среди жителей Российской Федерации. В выборку вошли 9 тыс. взрослых (от 18 до 75 лет) россиян, привлеченных к опросу с помощью метода поточной выборки пропорционально населению каждого федерального округа.