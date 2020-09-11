В Петербурге стартовал автопробег до Якутии с участием машин на газомоторном топливе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Автопробег "В отпуск на автомобиле", во время которого машины на газомоторном топливе проедут от Петербурга до якутского города Мирный, стартовал в пятницу в Петербурге. Маршрут пройдет по территории свыше 30 регионов России, из Петербурга выехали легковые машины и автобус, рассказал ТАСС руководитель направления внешних коммуникаций и специальных проектов АОГМТ "Национальная газомоторная ассоциация" Александр Тавдидишвили.

"Сегодня стартовал автопробег, его протяженность - более 8 тыс. км. Он пройдет более чем в 30 субъектах Российской Федерации. Сегодня на старте у нас присутствовало семь транспортных средств: четыре легковых машины, "Газель", автобус ЛиАЗ и Ford Kuga. Вся эта техника использует природный газ в качестве моторного топлива. Более 20 субъектов Федерации так или иначе подключились к помощи автопробегу: где-то машинами, где-то информационной повесткой, где-то приглашают на специализированные мероприятия", - рассказал он.

Инициатором автопробега является российская алмазодобывающая компания "Алроса", идею поддержало правительство Республики Саха (Якутия), а также компания "Газпром газомоторное топливо" и Национальная газомоторная ассоциация. Проект призван привлечь внимание водителей к возможностям использования природного газа в качестве топлива. Кроме того, автопробег будет способствовать развитию экологического туризма в стране.

Первым городом, куда прибудет колонна, станет Тихвин в Ленинградской области. В нем автомобилисты посетят Богородичный Успенский монастырь и городскую газозаправочную станцию. Вечером в пятницу автопробег достигнет Череповца, а утром следующего дня отправится в Ярославль. Участники автопробега посетят Самарскую область, Новосибирскую область, Республику Башкортостан и другие регионы, где колонна будет пополняться новыми автомобилями: к ней присоединится КамАЗ, автобус Scania, автомобиль Урал и другие транспортные средства на природном газе.

Стартом автопробега не случайно был выбран Петербург: в городе проходит множество мероприятий газовой сферы.

Меры поддержки

Правительство России активно стимулирует переход личного и общественного транспорта на природный газ. С 20 июля в России действует обновленная программа, которая компенсирует населению траты на перевод автомобилей с бензина на газ. Государство субсидирует из бюджета 60% от стоимости переоборудования, а "Газпром" - еще 30% в рамках маркетинговых программ своей дочерней компании "Газпром газомоторное топливо". Таким образом, владельцы автомобилей будут платить лишь оставшиеся 10%. Речь идет о КПГ (компримированном природном газе), а не о других видах газомоторного топлива: СУГ (сжиженном углеводородном газе) или СПГ (сжиженном природном газе).

Власти Петербурга и Ленобласти также активно реализовывают переход общественного транспорта на экологичное газомоторное топливо. Так, в июле 2022 года Петербург перейдет на новую экологичную модель общественного транспорта, который будет представлен электротранспортом и автобусами на газомоторном топливе.