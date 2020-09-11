В Ленобласти впервые появилось мобильное приложение для оплаты проезда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Мобильное приложение "Леноблтранспорт" для оплаты проезда и построения маршрута на день появилось в Ленобласти в рамках программы "Умный город". Приложение в тестовом режиме откроется в октябре в Сосновой бору, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области.

"Приложение "Леноблтранспорт" в тестовом режиме запустится уже в октябре на основе четырех цифровых сервисов: бесконтактной оплаты проезда, построения маршрута, информирования пассажира о движении транспорта и обратной связи, - говорится в сообщении. - Сосновый Бор стал первым городом в Ленинградской области, где начнет работать специальное мобильное приложение для оплаты проезда и построения маршрута на день".

Как отметили в пресс-службе, пользователям приложения для смартфона также будет доступна функция оценки поездки, автобуса, водителя и уровня комфорта. Эта информация позволит перевозчикам и организаторам перевозок улучшить работу и качество транспортного обслуживания. По окончании пилотного проекта в Сосновом Бору цифровой сервис будет внедряться во все муниципалитеты области.

Проект Минстроя РФ "Умный город" реализуется в рамках национальных проектов "Цифровая экономика" и "Жилье и городская среда". В задачи проекта входят систематизация уже имеющихся IT-решений по формированию комфортной городской среды и разработка механизмов их внедрения на территории всей страны.

Принципы создания "умного города" включают в себя управление транспортными и пешеходными потоками, "умное ЖКХ", качество управления городскими ресурсами, комфортную и безопасную среду и экономику сервиса. Пилотными регионами проекта станут Татарстан, Удмуртия, Ленинградская, Свердловская и Самарская области.

Программу "Умный город" в Ленинградской области реализуют с 2018 года в течение пяти лет в двух городах - Сосновый Бор и Гатчина.