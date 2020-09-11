Правительства США, Сербии и непризнанного Косова выдвинули на Нобелевскую премию мира

БЕЛГРАД, 11 сентября. /ТАСС/. Шведский депутат Магнус Якобссон выдвинул правительства США, Сербии и непризнанного Косова на Нобелевскую премию мира за соглашение о нормализации экономических отношений, подписанное в Вашингтоне 4 сентября. Об этом политик сообщил в Twitter в пятницу, приложив официальный запрос.

"Я выдвинул правительства США, [непризнанного] Косова и Сербии на получение Нобелевской премии мира за их совместную работу во имя мира и экономического развития в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного в Белом доме", - написал шведский депутат.

Как сообщает портал Kosovo Online, шведский депутат в своем обращении напомнил о "кровопролитных 90-х годах" на Балканах и выразил удовлетворение тем, что регион в настоящее время активно развивается.

4 сентября президент Сербии Александар Вучич и премьер-министр непризнанного Косова Авдулах Хоти подписали при посредничестве президента США Дональда Трампа в Овальном кабинете Белого дома соглашение о нормализации экономических отношений. По данным СМИ, соглашение предполагает, в частности, инвестиции в размере $13 млрд в совместные проекты, включая инфраструктуру.