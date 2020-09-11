В России с 1 апреля 2021 года изменятся правила сдачи экзамена на водительские права

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Новые правила сдачи экзамена на водительские права в России вступят в силу 1 апреля 2021 года. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту приказа МВД, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Штрафы за "вафельницу", "уголовка" за побег. Что делают власти, чтобы сократить число ДТП

"Проект Административного регламента Министерства внутренних дел РФ предоставления государственной услуги по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений разработан в целях реализации вступающих в силу 1 апреля 2021 года изменений в Правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений, утвержденные постановлением правительства Российской Федерации от 24 октября 2014 года", - говорится в документе.

Регламент будет устанавливать содержание, сроки и последовательность административных процедур практического экзамена.

Площадка только для мотоциклистов

Новые правила исключают проведение практического экзамена на площадке для водителей легковых, грузовых автомобилей, автобусов и составов транспортных средств. При этом практический экзамен на право управления мотоциклами, мопедами, квадроциклами и трициклами сохраняется в действующем варианте - на площадках закрытых от движения иных транспортных средств и пешеходов.

Согласно проекту, при проведении экзамена в машине может находиться представитель автошколы и другие кандидаты в водители.

"Проведение проверки имеющихся у кандидата в водители навыков только в условиях реальной дорожной обстановки в конечном итоге повлекут изменения в подходе автошкол при проведении практического обучения вождению транспортными средствами, исключению "натаскивания" на определенные виды упражнений на закрытой площадке и переориентирования подготовки кандидатов в водители к управлению транспортными средствами в реальных дорожных условиях вне зоны "заученных" учебных маршрутов", - отмечается в пояснительной записке.

Также сокращение практических экзаменов позволит уменьшить время на получение водительских прав.

Новые упражнения

Экзамен дополнится новыми упражнениями, а несколько заданий изменят.

"Так, экзамен на право управления транспортным средством подкатегории "В1" (квадроциклы и трициклы) дополнен проверкой у кандидата в водители навыков торможения транспортного средства и остановки при движении на различных скоростях, включая экстренное торможение, а также прямолинейного движения задним ходом", - говорится в пояснительной записке.

Пересмотр ошибок

Изменения претерпит также система оценки навыков кандидата в водители в условиях дорожного движения и ошибки с учетом степени их влияния на безопасность.

"Например, ошибки "не пристегнул ремень безопасности" и "использовал во время движения телефон" будут являться основанием для прекращения проведения практического экзамена", - говорится в документе.

Аннулирование

При подаче нового заявления кандидатом в водители категории "В", ранее уже подавшим обращение в другое экзаменационное подразделение, услуга по предыдущему обращению будет прекращена. Также вводятся административные процедуры по аннулированию результатов экзаменов и аннулированию водительского удостоверения.

"Такое аннулирование может быть осуществлено только по основаниям, предусмотренным Правилами проведения экзаменов, а само аннулирование будет осуществляться путем внесения сведений об аннулировании водительского удостоверения в информационные системы Госавтоинспекции, в том числе в автоматизированном режиме", - отмечается в документе.