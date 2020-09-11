Рассмотрение дисциплинарного дела адвоката Добровинского отложили по его ходатайству

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Рассмотрение дисциплинарного дела в отношении московского адвоката Александра Добровинского отложили по его ходатайству. Об этом сообщили в Федеральной палате адвокатов (ФПА) России.

"Рассмотрение дисциплинарного дела в отношении адвоката А. А. Добровинского в Адвокатской палате Москвы отложено по его ходатайству", - сказали в ФПА.

Ранее в московской палате адвокатов ТАСС сообщили, что дисциплинарное производство в отношении Добровинского, возбужденное президентом ФПА, в настоящее время находится на рассмотрении квалификационной комиссии палаты. Совет Адвокатской палаты Москвы рассмотрит его в одном из ближайших заседаний после вынесения заключения квалификационной комиссией.

Президент ФПА Юрий Пилипенко по представлениям вице-президентов 26 июня и 10 июля возбудил дисциплинарные дела в отношении Добровинского и адвоката Эльмана Пашаева. В материалах указывалось на нарушение адвокатами требований Кодекса профессиональной этики адвоката связанных с их публичной активностью по делу о ДТП с актером Михаилом Ефремовым. Рассмотрение обоих дисциплинарных производств уже начато. Квалификационная комиссия адвокатской палаты Северной Осетии нашла нарушения в действиях Пашаева. 18 сентября Совет палаты определит меру дисциплинарной ответственности адвоката.

10 сентября Минюст предложил прекратить статус Пашаева и возбудить дисциплинарное производство в отношении Добровинского. Указания внести соответствующие представления на адвокатов направлены в территориальные управления Минюста по Республике Северная Осетия - Алания и по Москве. Оба представления будут направлены в связи с деятельностью адвокатов в рамках резонансного уголовного дела о ДТП с актером Михаилом Ефремовым. Как сообщили в ФПА, если представление территориального органа Минюста поступит в палату до принятия решения по предыдущему представлению президента ФПА, то региональные палаты могут объединить рассмотрение этих двух дисциплинарных производств.

Согласно Кодексу профессиональной этики адвоката, к мерам дисциплинарной ответственности относятся замечание, предупреждение и прекращение статуса адвоката. В последнем случае совет палаты устанавливает срок от одного до пяти лет, по истечении которых нарушитель допускается к сдаче квалификационного экзамена на приобретение статуса.